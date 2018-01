Real Avilés El Real Avilés prepara en cuadro el partido frente al Praviano Xiel tiene a su disposición a nueve jugadores del primer equipo, a la espera de la evolución de Chus y Marcos SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 5 enero 2018, 02:03

El Real Avilés tendrá este mediodía serios problemas para realizar la lista de dieciséis convocados que el domingo se desplazarán a Santa Catalina para medirse al Praviano. La semana ha avanzado y, mientras que Pablo Tineo está descartado, Chus es seria duda y Marcos tuvo que retirarse ayer del entrenamiento tras sufrir de nuevo molestias en el pubis. Así las cosas, Xiel tiene disponibles para el choque a nueve jugadores del primer equipo, a la espera de lo que ocurra con Chus y Marcos, que sumarían un total de once. Por tanto, la ayuda procedente del filial o del juvenil alcanzaría entre cinco y siete jugadores.

El preparador praviano continuaba ayer indispuesto por una gastroenteritis y el segundo entrenador y preparador físico del equipo, Manolo Fernández, fue el encargado una vez más de dirigir la sesión, que tuvo lugar en el campo sintético número 1 de La Toba, cuya dureza no ha ayudado a que los futbolistas blanquiazules mejoren de sus molestias. En ella volvieron a estar presentes el meta francés Lucas Giffard y el extremo zurdo catalán Lucas. No hubo ni rastro un día más del resto de franceses, si bien según se sabe Alain Menéndez continúa negociando con su representante para que dos de ellos, Sam Herbert y Mathieu Castaing, regresen por unos días a más a las órdenes de Xiel.

Los nueve futbolistas del primer equipo que estarán seguro el domingo, salvo que ocurra algo raro en el último entrenamiento de la semana, que tendrá lugar hoy por la mañana a las 10.30 horas en el Suárez Puerta, y que será dirigido tras dos días ausente por enfermedad por Xiel, son los siguientes: Carlos Castro, Borja Piquero, Expósito, Domínguez, Santa, Sergio Menéndez, Coutado, Anselm y Luis Nuño. Son duda Chus y Marcos y bajas seguras Carlinos, Pablo Tineo y Omar Tranche.

En cuanto a los entre cinco y siete jugadores de la casa que deberán ser citados por el primer equipo para completar la convocatoria de dieciséis jugadores, los habituales desde principios de temporada han sido Barra, Aitor, Isra, Jorge, Pedro, Adri y Diego, mientras que Helios y Ángel se han entrenado con el equipo esta semana.

En el Praviano la situación es muy distinta. El conjunto rojillo sólo ha perdido un partido en casa hasta el momento, frente al Ceares por 0-2, Julio Llanos tiene a todos sus jugadores disponibles y el equipo navega en una cómoda octava posición, con una gran unión tanto con el Villa de Pravia como con el Ayuntamiento y los aficionados, y sin impagos.

La empresa Soccernauts, orientada a presentar al fútbol español a jóvenes de cualquier edad y cualquier país del mundo a través de diferentes programas de tecnificación, publicó en su página oficial de Facebook que «nuestro Showcase consigue su primer fichaje. A falta de gestionar el permiso de residencia, Javier Camacho se convierte en el primer duranguense (México) en jugar en España y lo hará en las filas del Real Avilés de Tercera División... Gracias a Alain Menéndez, director deportivo de Real Avilés Club de Fútbol, y a Jesús Quiñones, por todas las facilidades en las negociaciones».

Cuestionadas sobre el tema, fuentes del club aseguraban ayer que el fichaje no era cierto. «Es verdad que estamos hablando con jugadores de Durango, pero no hemos fichado a nadie. De venir algún futbolista vendría a probar, nunca contratado». Por tanto, Lucas Giffard y Cristian Valcárcel son en estos momentos los únicos futbolistas a prueba dentro de una plantilla blanquiazul que, como indican los números, necesita reforzarse. No será fácil, pues el club sigue debiendo dos meses a los jugadores, tras pagar uno extraoficialmente.