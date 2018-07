Real Avilés El Avilés pierde a Pablo Coutado Pablo Coutado deja el Avilés y coincidirá con Expósito en el Covadonga. / MARIETA El capitán, cuya primera idea pasaba por renovar su compromiso, se ha cansado de esperar una solución económica y se incorpora al Covadonga NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 15 julio 2018, 03:10

Era uno de los futbolistas a los que todos tenían en la lista, de momento a buen recaudo, de renovados en el Real Avilés. Y Pablo Coutado mantuvo hasta esta semana que su primera intención era seguir en el equipo blanquiazul, pero «no he podido aguantar más tiempo» y ayer fue anunciado de manera oficial por el Covadonga como nuevo integrante del buen plantel que, por quinto año seguido, dirigirá Fermín Álvarez.

Un jarro de agua fría porque Coutado fue uno de los jugadores que se comprometió con el equipo desde el primer al último día, sin una mala palabra en público por los impagos cuya prolongación le han obligado a tomar otro camino que el elegido en un principio por el ya excapitán del Avilés: «Quería seguir, era la opción que manejaba pese a la dura experiencia del primer año. Pero seguimos sin saber nada del cobro y la verdad es que todo parece que va a seguir siendo igual, por eso he decidido cambiar, no he podido esperar más y así se lo hice saber estas últimas horas a Alain Menéndez».

La pérdida de Coutado tiene su importancia, moral por perder a un jugador comprometido, y deportiva. En el tramo final de la pasada campaña dejó ver sus mejores cualidades cuando tuvo continuidad como enganche y el equipo tuvo la necesaria estabilidad con la que se pudo evitar el descenso directo al que parecía condenado: «Todos dimos un paso adelante en ese tramo del campeonato y es cierto que mi rendimiento también subió».

A Pablo Coutado le da «pena y rabia la situación del Avilés, pensé que las cosas iban a cambiar, que habría un inversor para solucionar el problema económico, pero estamos ya a mediados de julio y nada ha cambiado». Mientras esperaba novedades en el club blanquiazul, Coutado tenía sobre la mesa varias opciones en el mercado, una de ellas ilusionante, la del Covadonga, en el que se reencontrará con el central avilesino Expósito, desvinculado del Sporting tras su cesión en el Avilés: «Es un club que lleva tiempo haciendo las cosas muy bien a todos los niveles, deportivo y económico, y me ilusiona ganarme el puesto para ayudar a que el equipo logre meterse en la fase de ascenso, que va a ser nuestro objetivo».

Sin noticias del equipo

El nuevo responsable de comunicación del Real Avilés confirmó ayer a preguntas de este periódico que «de momento, hasta que no se solucionen otros temas, no haremos ninguna confirmación después de anunciar esta semana al nuevo entrenador».

Sergio Huerta indicó que «seguiremos trabajando y cerrando acuerdos y otras cuestiones, pero por el momento no hay nada que anunciar y en su momento se hará».

Tal como ayer pudo adelantar este diario, las sesiones de entrenamiento de pretemporada con Juanma Castañón al frente como técnico, dan comienzo el próximo miércoles, día 18, en el campo sintético de Tabiella por gentileza del Navarro, a las 10 de la mañana.

La incertidumbre pasa por saber si en dos días el presidente y máximo accionista del Real Avilés, José María Tejero, será capaz de solucionar los impagos y con ello desbloquear su situación federativa para tramitar fichas. Es la única manera de que los futbolistas estén a cubierto en la Mutualidad de una posible lesión.

En las próximas 72 horas podremos ir despejando algunas incógnitas sobre el perfil del equipo blanquiazul que dirigirá Juanma Castañón en un club atípico desde todos los puntos de vista.