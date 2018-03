El Avilés da marcha atrás en el despido de Borja Piquero Club y futbolista liman asperezas sin medidas traumáticas NACHO GUTIÉRREZ Martes, 13 marzo 2018, 20:08

Finalmente no habrá despido y Borja Piquero seguirá en el Real Avilés después de que el jugador y el club, representado por el director deportivo, hayan limado asperezas sin medidas traumáticas, en el transcurso de una reunión mantenida esta misma tarde.

El portero avilesino fue señalado como instigador y cabecilla de la sentada de protesta que protagonizó el equipo avilesino el domingo pasado en El Florán de Sotrondio, al inicio del partido ante el San Martín. Los jugadores escenificaban de esa forma su situación con cuatro meses de impagos, que se viene sucediendo desde comienzos de temporada.

En la reunión de ayer Borja asumió que quizás no fue el momento y que la sentada fue conjunta aun siendo, como veterano, uno de los jugadores que lideró la decisión de protestar en público. Los futbolistas no comunicaron su decisión al director deportivo hasta el mismo domingo, algo que sentó muy mal en el seno del club y al propio Alain Menéndez, enlace interlocutor entre propiedad y empleados a los que “apoyo, aunque no han sido las formas”, matizó. Sobre la readmisión de Borja tras serle comunicado el lunes su despido, se debe a que “es un jugador que aporta desde que ha llegado y todos nos equivocamos. Se formó en la escuela del Avilés, quiere al Avilés y ayudar en estos momentos difíciles. Hemos aclarado todo y estamos encantados de que continúe con nosotros”.

De esta manera el único que ha dejado el Avilés tras los últimos acontecimientos es el defensa Domínguez, que rescindió su contrato tras denunciar la semana pasada su situación en la AFE, recurso al que cualquier futbolista que acumule tres nóminas impagadas, puede acudir para reclamar su dinero y quedar libre de forma automática.

Mientras tanto, el Avilés peina el mercado de futbolistas profesionales en paro para reforzar al equipo de cara al tramo final del campeonato, en el que se juega la permanencia. El club maneja varias alternativas y pretende incorporar a dos jugadores, un delantero y un medio creativo. Sin poder pagar las nóminas sorprende esta decisión, aunque el presidente sigue afirmando que “los jugadores conocen la situación y saben que cobrarán su dinero cuando podamos pagar”, afirma José María Tejero, presidente y máximo accionista del Avilés.