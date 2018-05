Real Avilés El Avilés se conjura para evitar el descenso Los jugadores del Real Avilés celebran en piña el gol de Santa mirando a la grada. / MARIETA La plantilla espera «mantener el nivel de juego de los últimos partidos», evitar los tres puestos que cierran la tabla y un favor en el 'play off' de ascenso SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 3 mayo 2018, 02:45

Ya sin opciones de evitar los arrastres por los confirmados descensos de Lealtad y Caudal desde Segunda B, la plantilla del Real Avilés se marca como objetivo ganar los dos últimos partidos de liga ante Llanera y Mosconia y asegurarse la cuarta plaza por abajo, dejando en descenso directo a Atlético de Lugones, Valdesoto y TSK Roces. Cuatro equipos con opciones matemáticas todavía de ganar su liga particular, pero un objetivo para el que el único que depende de sí mismo es el conjunto blanquiazul. De conseguirlo, el Real Avilés necesitaría dos ascensos desde Tercera a Segunda B para continuar en la categoría.

Aunque la reacción ha llegado tarde, lo cierto es que el Real Avilés ha encadenado buenas actuaciones en los últimos partidos, que le han servido, por ejemplo, para empatar en casa ante el Covadonga el pasado sábado. «La verdad es que hemos mejorado en estos últimos partidos, aunque hemos tenido un poco de mala fortuna en alguno -por ejemplo en la derrota frente al campeón Real Oviedo B en los últimos minutos-», explica Santa, que el sábado marcó su primer gol con la camiseta del primer equipo blanquiazul.

El defensor tiene claro que «si seguimos jugando en los dos últimos partidos como hicimos ante el Covadonga, yo creo que podemos sacar buenos resultados para estar por encima de Lugones, Valdesoto y Roces». El capitán Pablo Coutado añade que la mejoría del equipo podría derivar del cambio de sistema. «El equipo está más ordenado y podemos tener más tranquilidad arriba», explica un futbolista mierense que confía «en sacar los seis puntos que quedan y no descender directamente». Luis Nuño, que el pasado sábado no fue titular tras regresar de sanción, lamenta que la mejoría del equipo no se haya traducido en victorias. «Lo importante es ganar y se nos sigue resistiendo».

Más Real Avilés Jairo Huerta no completa la sesión de ensayo por molestias en la rodilla

Para el atacante, el Real Avilés es mejor equipo que sus perseguidores en este sprint final de campeonato. «Creo que vamos a quedar por delante de nuestros rivales viendo el calendario y teniendo en cuenta que tenemos mejor equipo». El joven Marcos, beneficiado de la partida de Balsera hacia Badajoz, atribuye otros factores a la mejoría del equipo: «mejoramos mucho tanto en actitud como en juego y puede ser por jugar con menos presión encima y porque ahora somos un bloque», sostiene.

Con la mente en el Llanera

El primero de los escollos que ha de superar el Real Avilés en esta 'miniliga' de dos partidos será el domingo, a partir de las 19 horas en el Pepe Quimarán frente al Llanera, equipo arlequinado que se está jugando evitar los arrastres con el Siero y el Colunga.

Menos en juego tendrá el Mosconia en la última jornada de liga, partido que se disputará en el Suárez Puerta. Los de Grado, que cambiarán de entrenador la próxima temporada, con el juvenil del Real Oviedo como posible destino de Emilio Cañedo, están peleando por disputar la Copa Federación, alejados desde hace meses de los puestos peligrosos de la tabla.