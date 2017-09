«El que no tenga arrestos para ponerse la camiseta del Avilés, que lo deje»

Naya en el remate que acabó en el primer gol. / NEL ACEBAL

Iván Palacios estaba muy molesto con sus jugadores porque «nos ganaron en actitud»

No estaba para bromas el entrenador del Avilés tras el bochorno sufrido en Colunga. Y se expresó con dureza sobre lo que vio en su equipo a ras de campo: «No llegamos a las disputas, que en estos campos son fundamentales, hemos sido muy blandos cuando no teníamos el balón y así es imposible. Aunque tuvimos más el balón que ellos, nos ha faltado profundidad, no creamos ni ocasiones de gol y ellos se han aprovechado de nuestros regalos». Iván Palacios ve «ansiedad, ganas de demostrar, pero hay gente que juega muy atenazada y no se puede jugar a fútbol con miedo. Nos pasó con el Marino, en Tuilla y hoy, el Colunga tiene buen equipo, pero tenemos un problema si gente veterana como Boris o José Ángel, o Naya y Matías, nos gana en actitud». El técnico no se agarra a las circunstancias del proyecto como excusa: «Están ahí y eso no lo va a cambiar nadie, pero la competitividad no se negocia. Hay que ponerse las pilas y el que no tenga los arrestos suficientes para ponerse la camiseta del Avilés que lo deje, no nos podemos arrastrar por los campos».

José Luis Rodríguez no podía estar más feliz tras una primera y brillante victoria: «Estamos abajo por circunstancias, pero nunca perdí la confianza en esta plantilla y se ha visto hoy lo que somos capaces de hacer. El equipo ha despachado un gran partido y si el Avilés se ha visto superado es porque fuimos superiores». Confirmó que hoy lunes firmará su compromiso Dudi, al que en octubre se unirá Marcos Arango. Los dos estuvieron ayer en el campo de Santianes.