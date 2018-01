Aníbal dice que «para mi equipo todos los partidos son difíciles» Domingo, 14 enero 2018, 03:02

El decano de los banquillos en la Tercera asturiana, Aníbal López, suele hablar con claridad y para el partido de hoy no espera ninguna facilidad porque «para mi equipo todos los partidos son difíciles, nos cuesta mucho ganar y el Avilés, a pesar de la situación extraña por la que está pasando, no nos va a regalar nada».

El entrenador del Siero conoce «desde fuera» la realidad del equipo avilesino, «es cierto que tiene pocos jugadores» y afirma que «ahora mismo somos rivales directos, luchamos por la permanencia. Si ganan nos distancian y si ganamos nos acercamos a ellos, aunque somos unos cuantos ahí abajo. La verdad es que no se pueden descuidar, por eso digo que no van a regalarnos nada». Y añade que «tienen pocos futbolistas, pero van a salir once a competir y muchos de ellos son contrastados».

El Siero lleva toda la temporada por la zona baja, pero el fichaje de Jorge Valiente «nos ha dado un plus, no cabe duda. Tiene calidad y experiencia para saber que cuando tiene el balón puede pasar algo. Estaba entrenando con nosotros desde septiembre y no pudimos convencerle hasta ahora. Nos va a ayudar mucho, pero aún así el Siero tendrá que saber sufrir para mantenerse».