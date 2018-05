Álex Blanco y Olmo Maroto completan el cuerpo técnico de Abraham para el Real Avilés Álex Blanco. / LVA El ovetense ejercerá como ayudante y Olmo continuará un año más en el club, mientras que Gustavo podría ser el nuevo delegado SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 1 junio 2018, 03:36

Abraham Albarrán ya ha cerrado el que será su cuerpo técnico para la temporada 2017-2018, al margen de que el Real Avilés compita en Tercera División o en Regional Preferente. Aunque en su presentación oficial, que tendrá lugar esta tarde, a partir de las 20 horas en el Suárez Puerta, explicará la mayoría de claves del proyecto, ayer se pudo saber que el joven entrenador ovetense Álex Blanco ejercerá como ayudante, y que Olmo Maroto continuará con sus labores como preparador físico, recuperador y entrenador de porteros.

«Es una gran oportunidad para mí y en cuanto Abraham me ofreció el cargo, no me lo pensé». Álex Blanco (Oviedo, 1989) cursó junto al nuevo entrenador del Real Avilés los niveles I, II y III de entrenador y, además de compartir ideas futbolísticas, les une una gran amistad. Como jugador se formó en el Centro de Oviedo, y tras jugar en el Juventud Estadio y el Grujoán llegó a Tercera División con el Pumarín. «Recuerdo enfrentarme a Abraham aquel año en el que jugarán el 'play off' de ascenso contra el Coria».

Con Álex Blanco y Olmo Maroto cerrados, Abraham negocia con el exblanquiazul Gustavo para que ejerza de delegado, a la espera de conocer también quién será el fisio del equipo este año. Lo lógico es que se mantenga el formato de colaboración con alguna clínica. Gustavo, que jugó en el Real Avilés en tres etapas: 91-93, 93-94 y 01-03, ya fue delegado en el Marino y ahora está afincado en Lugones. A la espera de que las negociaciones finalicen, el luanquín no vería con malos ojos su regreso al Real Avilés.

Por otro lado, continúan los movimientos en el mercado de fichajes de Tercera. Nacho Cabo se ha llevado para el Ceares a los avilesinos Marino (Praviano) y Omar (Marino), con los que coincidió en el filial del Real Avilés, y Pelayo Torre deja el club gijonés. Otra de las bajas, Madeira, ha fichado por el Colunga, mientras que Abel renueva con el Llanera y Juan Carús con el Mosconia. De esta manera, Manel en el Praviano y Oli en el Marino ya conocen a sus primeras bajas de cara a la planificación de la plantilla.

Víctor sigue en el Stadium

Por su parte, el Avilés Stadium cerró ayer su segunda renovación del curso. El central sub21 Víctor, que llegó la pasada campaña procedente del Real Avilés juvenil de División de Honor, continuará una campaña más en el conjunto stadiumnista.

En Primera Regional, el Podes ha anunciado varias renovaciones. Además del técnico Jorge Botas, continuarán en el equipo Abel, Berto, Leo, Jorge, Juan, Adri, Longo, Miranda, Sergio, Borja, Dani Piedra y Álvaro. Por tanto, los gozoniegos se aseguran mantener el bloque.