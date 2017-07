Real Avilés Álex Arias abandona el Real Avilés Álex Arias, en la sesión matutina de ayer. / MARIETA El jugador avilesino ejecuta su cláusula y acepta la oferta del Coruxo de Segunda B | El futbolista tenía al conjunto blanquiazul como primera opción, pero la inestabilidad institucional acabó decantando la balanza SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 28 julio 2017, 02:27

La planificación deportiva del Real Avilés sufrió ayer un duro revés. El mejor jugador de la plantilla, Álex Arias, anunció que finalmente volverá a jugar en Segunda B esta temporada, acogiéndose a una de las cláusulas de su contrato. Tras descartar ofertas de equipos como Guijuelo, Lealtad y Caudal, el talentoso mediapunta fichará por una campaña por el Coruxo, conjunto vigués que en los últimos días intensificó su interés por el jugador.

El avilesino reconocía ayer que «mi primera opción siempre fue quedarme en el Avilés, pero viendo cómo acabó la temporada pasada y cómo ha empezado esta tengo ganas de cambiar de aires y pensar solamente en fútbol». Su retorno a la categoría de bronce le brindará una nueva oportunidad para intentar llegar al fútbol profesional, algo que consiguió hace no demasiado tiempo en las filas del Numancia.

Aunque ayer realizó la doble sesión prevista con sus compañeros, hoy no jugará ante el San Sebastián de los Reyes y sus planes pasan por desplazarse seis días a Vigo, en los que firmará su nuevo contrato, y posteriormente tendrá que regresar a la ciudad a la espera de más papeleo, antes de mudarse definitivamente. Mientras, el futbolista espera poder ejercitarse a las órdenes de Blas García.

Cabe recordar que Álex Arias había llegado a un acuerdo con José Luis Tamargo para le renovación del contrato hasta 2020, excluyendo del mismo cláusula alguna de salida. Sin embargo, el documento, en posesión de José María Tejero, nunca fue devuelto firmado y esos días de retraso terminaron por ser claves en la decisión definitiva del jugador, que pone punto y final a su tercera etapa en el Real Avilés.

Por su parte, el director deportivo del Real Avilés, José Luis Tamargo, se mostró ayer molesto no sólo con la salida del jugador, la cual asume pues «no quiero a nadie en el equipo que esté mal a gusto», sino con la situación general que vive el club y las dificultades que está teniendo para retener jugadores y firmar a las primeras opciones que manejaba en el mercado. «He perdido a más de quince jugadores por la situación que vive el club, José María Tejero firmó la baja de Palazuelos y ahora retrasó la firma del contrato de renovación de Álex hasta el punto de que se nos ha marchado. Ahora más que preocupado por hacer el equipo lo estoy más por que no me lo deshagan», lamenta.

En estos momentos, la plantilla del Real Avilés está formada por los porteros Esteve Peña, Lucas Anacker y Carlos Castro, los defensas Pablo Suárez, Delgado, Keko, Pablo González y Javi Serrano; los medios Nacho Méndez, Dudi, Marcos Torres, Matías, Seger, Luismi y Cristian; y los delanteros Álex García, Ríos y Luis Nuño, un total de dieciocho futbolistas. Además, están entrenando con el club Jorge, Ito, Vázquez y David Álvarez a la espera de ofertas, Manu Delgado del juvenil y Juan Carlos a prueba.