«Agradezco el trabajo y la inversión de IQ, pero se demostraron los incumplimientos» El presidente del club se ciñe al contrato y espera que «la temporada sea positiva en lo deportivo y en lo económico» N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Jueves, 7 septiembre 2017, 01:39

José María Tejero no quiso hacer gala de su triunfo en esta primera batalla judicial con el grupo gestor y tras conocer la resolución judicial dijo que «agradezco el trabajo y la inversión que han hecho en este tiempo, pero no han cumplido con todo lo que estaba escrito en el contrato y se ha demostrado. Los incumplimientos son los que han dejado fuera del Avilés a los gestores y el juez dice que las cosas están bien como están ahora».

El máximo accionista se hace de nuevo cargo de todo y la incertidumbre sobre los pagos resulta inevitable tras lo sucedido la pasada campaña antes de la llegada del dinero del grupo mexicano. Tejero no se esconde y reconoce que a día de hoy no puede asegurar el aspecto económico: «Tengo contactos con gente nueva que está interesada en invertir en el Avilés. Estamos trabajando en eso, pero hasta que no se resuelva todo el proceso con la demanda principal hay que ser prudentes».

De ese proceso, que será definitivo, espera «que lleve la misma línea» que el ahora resuelto a su favor, que le asegura el control del club. El Real Avilés seguirá siendo gestionado con una empresa o entidad externa, en este caso vinculada a la propiedad. Hasta que llegó Golplus, el Avilés lo estuvo llevando durante diez o doce años el Atlético Avilés, club colaborador que se fundó con ese objetivo: «Ya se verá, ahora vamos a tratar de poner las cosas en orden a todos los niveles, aunque llevamos trabajando desde que dimos el contrato por resuelto».

A los aficionados no tiene nada que pedirles: «Cada uno tiene que tomar sus decisiones se según su pensamiento. Lo que me gustaría es que la afición se recompusiera, pero no es mi decisión». Pero envió un mensaje claro: «Salvo Golplus, que logró unir a todos los aficionados, ninguno de los gestores externos nos ha dado lecciones, ni en lo económico porque pagar del bolsillo propio es fácil si tienes dinero, ni en lo deportivo, como se comprobó la pasada temporada

López no se desanima

A pesar del golpe recibido ayer con la negativa de la medida cautelar, el responsable de IQ Finanzas no se desanima y piensa que «estábamos preparados para las dos posibilidades y ahora ya podemos tomar otras decisiones», dijo sobre la defensa judicial de sus inversiones en el Avilés: «No veo que vayamos a perder porque han incumplido en muchas cosas y ya se verá lo que se decide en un juicio ordinario». No se arrepiente de su experiencia en el club avilesino: «Hemos visto el fútbol español, tenemos contactos y y a la larga no descarto volver al Avilés, porque con su actual propietario no tiene ningún futuro y lo iremos viendo».