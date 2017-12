Real Avilés Real Avilés | «Agradezco el respaldo que he tenido de la Federación» Iván González, en un partido del Real Avilés juvenil. / MARIETA Iván González retira la denuncia sobre el Real Avilés tras llegar a un acuerdo con el club para cobrar los siete meses adeudados a plazos SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 30 diciembre 2017, 04:32

El Real Avilés ya está desbloqueado. La Federación de Fútbol del Principado de Asturias procedió ayer a normalizar su relación con el club tras recibir por parte de Iván González los documentos pertinentes para ejecutar un levantamiento de la denuncia presentada en su día por el técnico, alegando hasta siete meses de impagos generados en su periplo con el equipo juvenil del conjunto blanquiazul.

«Alain -Menéndez, director deportivo del Real Avilés- se reunió conmigo y llegamos a un acuerdo. Firmé un reconocimiento de deuda, cobré una parte y el resto se me irá pagando a plazos, el último antes del 30 de junio de 2018», explicaba ayer a este periódico Iván González. El entrenador lamenta la situación del Real Avilés, porque «ver así al club da mucha pena, pero si no hacía esto corría el riesgo de no cobrar nada por mi trabajo».

En ese sentido, el técnico avilesino agradece el respaldo de la Federación, «que se ha portado muy bien y ha estado muy pendiente del caso. De hecho, una vez mandados los papeles, todavía me volvieron a llamar del Comité para saber si estaba todo bien. Hace unos años estuve en una situación parecida en el Hispano en la que también me ayudaron y ahora ha ocurrido lo mismo. Es importante este apoyo, porque si no tendríamos las manos atadas en este tipo de cosas».

Con muy pocos recursos económicos, el Real Avilés está haciendo malabares para finalizar de la mejor manera posible una temporada marcada por la incertidumbre y el descontrol. Con la posibilidad de tramitar licencias de nuevo abierta, el club espera comenzar a retocar la plantilla para apoyar el buen trabajo que está realizando Xiel en el banquillo.

Un Xiel que ha optado por dar descanso hoy a sus jugadores -sólo algunos de ellos acudirán al Suárez Puerta a realizar trabajo específico con Olmo Maroto-, algo cargados al tener que realizar dos sesiones en el campo de la Toba 1, ante el precinto de los campos 2 y 3 por el temporal, los cuales, al igual que el bar, los vestuarios y la Mutualidad, serán abiertos el día 2.