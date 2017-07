Real Avilés | «Se ha agotado el plazo y no habrá venta» Álvaro López, en el Niemeyer en una de sus visitas a Avilés. / MARIETA El máximo accionista del Real Avilés explica que el problema radica en que «ellos debían abonar 500.000 euros a la firma del acuerdo y eso no ha ocurrido» | José María Tejero asegura que IQ ha tenido «tres semanas para entregarnos el contrato pactado» SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 15 julio 2017, 07:22

José María Tejero ha dicho basta. El máximo accionista del Real Avilés reconoció ayer ante la llamada de este periódico que «el plazo de venta concluía hoy -por ayer- a las 14 horas y la venta queda anulada. Ahora, a otra cosa». Cansado de los dimes y diretes y de unas negociaciones que se estaban haciendo interminables, el presidente blanquiazul pasa página. «Han tenido tres semanas para presentar el acuerdo de compra-venta que les dijimos que redactaran y todavía no lo hemos recibido. Nos enseñaron uno -sin entregarnos ni siquiera un borrador- que no se correspondía con lo que habíamos hablado, prácticamente un chantaje, y todavía seguimos esperando por una modificación», explica.

Así las cosas, Tejero quiere dejar claro que «mi intención era vender y pusimos de nuestra parte para lograr un acuerdo, pero si lo hablado no se introduce en el contrato es imposible». Y es que el dirigente realavilesino no entiende las «excusas» de IQ Finanzas. «No hay ningún problema con los 32.000 euros de deuda a los jugadores. Habíamos hablado de incluirlo en el contrato. El caso es que dijimos que a la firma del contrato se nos debían pagar 500.000 euros y eso no ha sido así. Ni los hemos visto ni se incluyeron en el contrato que nos enseñaron. Ahí sólo aparecían los 32.000», destapa.

Las declaraciones de Tejero contrastan con la rueda de prensa virtual publicada minutos antes en la página de Facebook de Real Avilés Gestión Deportiva por Álvaro López, director de IQ Finanzas. El gestor blanquiazul explicó en su intervención que «estamos trabajando en una cuerdo de compra-venta del Real Avilés, pero está siendo muy difícil porque hay muchas cosas involucradas que no son positivas. Necesitamos cooperación con el grupo IQ Finanzas para que pueda ejecutarse la compra y cooperar es no interrumpir nuestro trabajo. Muchas personas tienen interés en que las cosas no funcionen, causar más dificultades, meter mucho ruido... nosotros vivimos en un ambiente muy negativo y eso hace difícil las relaciones», lamenta.

«Tejero no está en condiciones de exigir y lo que dice es falso», sostiene Álvaro López«Habíamos quedado en firmar ahora el acuerdo y la venta en agosto, sin ningún plazo más»

López tiene claro que «si la gente no coopera, si no es positiva y constructiva, no podremos lograr nada. Está saliendo una gran cantidad de información negativa del club porque en este minuto estamos en una situación muy débil administrativa e interpersonalmente». Por ello, el gestor del Real Avilés pide más apoyo a la «afición y a los involucrados en la negociación. Necesitamos mayor seguridad para ejecutar la compra», a pesar de que «todo quedó muy claro de forma verbal y el problema reside en que nosotros queremos firmar ya el acuerdo y ellos se niegan. Quieren que paguemos las deudas antes de firmar y nosotros queremos que se incluyan dentro del contrato. No entendemos por qué no quieren hacerlo así, porque de esa manera el pago estaría igualmente asegurado».

Álvaro López recuerda que «desde nuestra llegada hemos asumido el pago de más de 400.000 euros, incluidas deudas que nosotros no generamos, y eso creo que es garantía suficiente de que vamos en serio. No hay que olvidar que pese a todos los problemas que hemos tenido y que rodean el club, tanto sociales como legales, seguimos interesados en su compra y eso es de valorar. No olvidemos que si nosotros finalmente damos un paso a un lado, el club corre serio riesgo de desaparición».

Puesto al día sobre las declaraciones de Tejero, el chileno añadió posteriormente que «en ningún momento se nos dio un plazo para entregar el contrato. Hablamos de firmar un acuerdo ahora en julio y pagar el primer plazo de la compra en agosto, pero no eran 500.000 euros. Eso no es cierto. Eran 400.000 euros inicialmente menos lo que paguemos inicialmente, y después se añadirían los demás pagos pactados». Sin reconocer abiertamente un desinterés en la compra, López concluyó diciendo que «si nada de lo que se acordó se garantiza y no hay seguridad alguna en nada, así no se pueden hacer negocios».

Luis Nuño, firmado

En medio de la compra-venta del club, el director deportivo José Luis Tamargo continúa trabajando como puede en la confección de la plantilla. Así, Luis Nuño, delantero avilesino procedente del Langreo, firmó ayer definitivamente su contrato con el Real Avilés, a pesar de que si no llega a tiempo el pago de la deuda, el futbolista no podrá ser inscrito en competición oficial. Están cerca de firmar sus contratos Nacho Méndez y Blas García, ambos acuerdos ya cerrados desde hace tiempo. Además, el club anunció ayer que el lunes a las 18 horas, en el Suárez Puerta, presentará la nueva temporada.