Real Avilés | «La adaptación al equipo está siendo rápida»

El extremo toledano Cristian Pérez, de tan solo 19 años, está causando sensación en la semana y media que lleva transcurrida desde que el Real Avilés comenzó la pretemporada. Tras apuntar buenas maneras en los ensayos previos y ganarse a las primeras de cambio, junto a su compañero Javi Serrano, una plaza en el equipo, el futbolista manchego fue clave el el triunfo del conjunto blanquiazul sobre el Viveiro el martes.

Cristian saltó al terreno de juego en la segunda mitad para jugar como extremo izquierdo, posición que en el primer período había ocupado Luis Nuño. Aprovechando su velocidad y desborde fue una auténtica pesadilla para la defensa gallega, firmando a la conclusión del choque dos asistencias de gol, una a Ito y otra a Matías. Pese a ser diestro, puede actuar en ambas bandas y los buenos informes que recibió en su día José Luis Tamargo parecen estar cumpliéndose, aunque esto no ha hecho más que empezar.

Concluído el exigente entrenamiento matinal de ayer en Miranda, el joven jugador reconocía sentirse satisfecho por su buen debut como blanquiazul: «el partido no estuvo mal, me encontré bien». Todo ello pese a que se trata de su primera experiencia senior, al proceder del Casarrubuelos -filial del Atlético de Madrid- de la División de Honor madrileña. «La verdad es que nunca había ni siquiera entrenado con un equipo senior y se nota la experiencia de compañeros y contrarios, pero la adaptación está siendo rápida porque el vestuario me ha acogido muy bien».

Cristian se ha instalado en la ciudad en un piso junto a su compañero Javi Serrano, con el que jugó en el Casarrubuelos el pasado curso, y pese al cambio de vida se muestra ilusionado con su nueva etapa en Avilés. «Es cierto que no hace tanto sol como en Madrid, pero se agradece el 'fresquito', sobre todo para entrenar. Estoy muy a gusto y espero que todo siga igual de bien esta temporada».

El toledano realizó junto al resto de sus compañeros, incluido Álex Arias, que podrá ser de la partida mañana frente al San Sebastián de los Reyes, un entrenamiento bastante duro, con mezcla de físico y balón. El único ausente de la sesión es Seger, que, recuperándose de su latosa lesión en la rodilla en Málaga, no regresará a Avilés hasta la próxima semana al contar con permiso del club.

Sí se ejercitó el centrocampista David Álvarez, que, aunque no jugó ante el Viveiro, podría hacerlo mañana. El talentoso mediocampista ovetense tiene experiencia en Tercera y Segunda B en las filas de Covadonga, Langreo, Marino, Córdoba B, Olympiakos Nicosia, Melilla y Mérida, y mientras escucha ofertas se ejercita con un Real Avilés que no descarta hacerle una propuesta, teniendo en cuenta que sería una gran opción para suplir la marcha de Palazuelos.

En una situación similar se encuentra el lateral zurdo Vázquez, que está realizando muy buenos entrenamientos pero tiene el hándicap de ser lateral zurdo, posición que actualmente ocupan en la plantilla Alberto Delgado y Keko. Además, Javi Serrano es central zurdo y Jorge, primera opción para el centro de la defensa esta temporada, también es zurdo.

El equipo realaviesino realizará hoy una doble sesión en Miranda, a las 10.30 y a las 17.45 horas, respectivamente. Mañana tendrá lugar el partido ante el Sanse y sábado y domingo descanso.