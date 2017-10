Adama, Pablo Tineo y Domínguez en el parte médico y llega a prueba el medio Andrew Barsalona S. MENOR AVILÉS. Jueves, 26 octubre 2017, 01:00

La actualidad deportiva del Real Avilés pasa por la enfermería y por la llegada de un futbolista a prueba, el canadiense Andrew Barsalona. Recuperados Fonso y Santos, cuya continuidad está en el aire, ayer no se ejercitaron a las órdenes de Xiel Adama, Pablo Tineo y Domínguez, además de Anselm y Adrián, que acudió en muletas a conocer al que será su nuevo entrenador cuando regrese a los terrenos de juego de cara a la segunda vuelta.

La lesión inesperada es la de Adama, que sufrió un pinchazo en el aductor tirando a puerta junto a Barra después del entrenamiento del lunes. El jugador se mostraba ayer dolorido y aseguraba que «es posible que no llegue al domingo». Sin contar a los cuatro futbolistas citados y en caso de que no se recupere ninguno a tiempo, Xiel contaría para visitar el domingo al Llanes con catorce jugadores: Carlos Castro, Lucas Anacker, Barra, Expósito, Santa, Sergio Menéndez, Thomas, Vázquez, Carlinos, Fonso, Chus, Coutado, Santos y Luis Nuño. Si no se producen altas, el técnico praviano aseguró ayer que echará mano del filial o del juvenil, pues «por imagen, el Real Avilés no se puede permitir acudir a un partido con menos de dieciséis jugadores».

Buenas sensaciones dejó sobre el terreno de juego de La Toba el mediocentro o mediapunta canadiense Andrew Barsalona, hijo de madre italiana y que, por lo tanto, se expresa bastante bien en castellano. De 27 años de edad, el último equipo de Barsalona fue el VPS finlandés, mientras que anteriormente militó en el Halberstadt y el Braunschewing de Alemania.

Barsalona llega al equipo con la ilusión de «quedarme y ayudar al equipo a subir puestos en la clasificación». Xiel quiere verlo más, pues «en un entrenamiento como el de hoy -por ayer- es difícil ver las condiciones de un jugador».