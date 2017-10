REAL AVILÉS «Acepto el reto porque soy un hombre de club» Xiel, durante un partido del equipo juvenil. / MARIETA Xiel dirigió ayer su primer entrenamiento como técnico del primer equipo tras la dimisión de un Iván Palacios que cree que "el grupo necesitaba un cambio" SANTY MENOR AVILÉS Miércoles, 25 octubre 2017, 14:06

Intensidad, diálogo, unidad. El veterano técnico José Luis Díaz 'Xiel', artífice del último ascenso en el campo del Real Avilés a Segunda B, mantuvo sus habituales señas de identidad en su primer entrenamiento al frente del primer equipo, quince años después. El praviano asume el reto con la normalidad "de que en fútbol pocas cosas me sorprenden ya" y sin ningún temor: "Yo no pienso en la situación que tenemos, pienso en el próximo partido".

Informado de la dimisión de Iván Palacios, la cual "no esperaba después de la reunión que tuvimos el lunes", no lo dudó a la hora de tomar las riendas del equipo, "igual que hice con el División de Honor o con el Liga Nacional. Soy un empleado del club, la directiva me ha pedido esto y a mí me gusta entrenar". Xiel reconoce que "hacen falta tres o cuatro fichajes", lamenta que "estamos diezmados" y asegura que "veo al equipo implicado y, aunque es difícil, sacaremos la situación adelante".

Por su parte, Iván Palacios acudió al entrenamiento a despedirse de la plantilla y explicó los motivos de su dimisión, que se gestó en la noche del lunes. "Es cierto que me ratificaron el lunes, pero el viaje de hora y cuarto a Tapia hace que la cabeza dé muchas vueltas. Lo pensé de noche y el martes por la mañana tomé la decisión y hablé con el presidente. Lo mejor para el equipo era mi salida", asegura.

El turonés cree que "el equipo estaba entrenando bien y, aunque fichamos menos de lo que yo pensaba en verano y hacen falta refuerzos, creo que hay plantilla para tener más puntos. Pero la realidad es que llevamos ganado un partido de diez y hace falta un revulsivo". Palacios seguirá ligado al club, aunque en otras funciones.