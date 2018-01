Abraham Albarrán se ofrece para gestionar el Real Avilés

El exjugador del Real Avilés, Abraham Albarrán, se ofrece como nuevo gestor del club para la próxima temporada. El que fuera uno de los ídolos de la afición en la época de Golplus, actual futbolista del Llanera, ha querido responder a las declaraciones incendiarias vertidas por el máximo accionista del club, José María Tejero, en los micrófonos de RPA.

«Tejero en su día salvó al Avilés... en su día. Pero ahora está diciendo cosas atroces, insultando a la afición y diciendo que la culpa de la situación actual de la entidad no es de la gestión, sino de los que abandonaron el barco», explica un Abraham indignado porque «está insultando a la inteligencia de los jugadores, diciendo que la culpa es de la prensa y que los futbolistas no están mal a gusto al no interponer denuncias por impagos».

Con todo ello, el avilesino se presenta como candidato a llevar la gestión del club la próxima temporada, independientemente de la categoría: «Soy de Avilés y me haría cargo del equipo. Ya buscaré el dinero de debajo de las piedras y seguro que tendré grandes apoyos: el primero el de la afición», continua el futbolista, que se dirige en primera persona al presidente: «Si usted se aparta y me deja haré lo más importante: traer gente al campo y devolver el fútbol a Avilés. Así que espero noticias», dejando constancia que «uno de Avilés sí gestionaría el club desde cero; de los 'pufos' que se haga cargo quien los generó».

Cuestionado por este periódico, el extremo de 34 años adelantó que no iba a llamar al presidente para concertar una reunión, sino que esperaba una llamada suya «porque mi teléfono es más sencillo de localizar». Así, pues, la pelota está en el tejado del máximo accionista, que en los últimos años siempre se ha quejado públicamente de que en Avilés nadie se atrevía a dar el paso de gestionar el club.